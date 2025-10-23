Ünlü mekanda hesaba şarj ücreti eklendi! Bakanlık harekete geçti

İstanbul'daki ünlü bir mekanın, cep telefonunu şarj eden müşterinin hesap pusulasına 45 TL yansıtması büyük tepki çekmişti. Olayla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın devreye girdiği ve mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

Kadıköy'de bulunan popüler bir mekana giden müşteri, hayatının şokunu yaşamıştı.

Mekan, 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücretini de eklemişti.Günaydın'ın manşeti sonrası konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bakanlık müfettişleri, Tüketiciyi Koruma Yönetmeliği kapsamında mekanı incelemeye alırken idari para cezası da kesti.



Bu arada mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği de öğrenildi.