9 gündür uyutulan Fatih Ürek'e ne oldu? Doktorlar niye sustu neler oluyor endişe yaratan...
Fatih Ürek 15 Ekim tarihinde evinde kahvesini içtikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirmişti. 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek, ilk yardım ekipleri tarafından yeniden canlandırılmış ve entübe edilmiş bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. İlk günlerde doktorları sağlık durumu hakkında bilgi aktarırken, günlerdir suskun olmaları endişeleri körükledi. Beyin ölümü iddiaları ortaya atıldıktan sonra menajeri haberleri yalanlamıştı. 9 gündür uyutulan Fatih Ürek ne zaman uyandırılacak?
15 ekimde kalp krizi geçiren Fatih Ürek için umutlu bekleyişte 9. güne girildi. Fatih Ürek için doktorlar 72 saatin kritik olduğunu duyurmuşlardı. Entübe edilen Fatih Ürek yaklaşık 200 saattir yoğun bakımda tutuluyor. Fatih Ürek'in uyandırılma işlemi için henüz bir açıklama yapılmış değil. Doktorlar suskunluklarını korurken, Fatih Ürek için umutların tükendiği haberleri geliyor. İşte Fatih Ürek'in son durumuna ilişkin bilgiler:
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılmıştı. 59 yaşındaki sanatçı, 15 Ekim'den beri yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Doktorların büyük çaba gösterdiği Ürek için 72 saat kritik denmişti. 72 saat günler önce tamamlanırken 200 saate varılmış durumda.
NE ZAMAN UYANDIRILACAK?
72 saatlik süreç sonunda Fatih Ürek'in sağlık durumunda beklenen gelişme olmayınca doktorlar sanatçıyı uyandırmadı. Bu hafta Fatih Ürek'in uyandırılması bekleniyordu ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmadığından durumda bir değişiklik yok. Fatih Ürek'in ne zaman uyandırılacağı şu anda belirsiz.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ İDDİASI
Fatuh Ürek'in durumuna ilişkin bir çok spekülasyon yapıldı. Bunlardan biri de beyin ölümünün gerçekleştiği iddiasıydı. Bu konudaki haberler yalanlanmıştı. Ancak doktorların Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmayı bırakması yeni iddiaları körüklüyor.