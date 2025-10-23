BIST 10.551
MAGAZİN

İrem Helcacıoğlu kaza geçirdi! Sağlık durumu belli oldu...

İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlerleyen saatlerde Helvacıoğlu, taburcu oldu.

İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarptıktan sonra Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne savruldu. Helvacıoğlu ve iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamada; "İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak" denildi.

İrem Helcacıoğlu kaza geçirdi! Sağlık durumu belli oldu... - Resim: 0

"HUKUKİ SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İlerleyen saatlerde Ural Kaspar’dan da bir açıklama geldi. Kaspar, "Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

İrem Helcacıoğlu kaza geçirdi! Sağlık durumu belli oldu... - Resim: 1

