Koç altın madenini sattı! Türkiye Varlık Fonu İvrindi'de milyarlık altın rezervi buldu

Koç Holding iştirakleri arasında bulunan Demir Export, Balıkesir’deki altın madeni projesi ve lisansını 18.5 milyon euro (yaklaşık 900 milyon TL) bedelle CVK Maden'e sattı. Satışın duyulduğu gün Türkiye Varlık Fonu ise Balıkesir İvrindi'de 2.5 milyar dolarlık altın rezervi bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin en büyük şirketler grubu Koç Holding'in önemli iştiraklerinden Demir Export, CVK Maden'e satıldı. 1957 yılında kurulan Koç Holding iştiraki Demir Export, elinde tuttuğu en önemli maden projelerinden Balıkesir’deki Sarıalan Altın İşletmesi Projesi’nin lisansını CVK Maden'e devretti. Altın madeninin satışı için belirlenen rakam 18,5 milyon euro oldu.

Satışın duyurulduğu gün Türkiye Varlık Fonu'ndan da Balıkesir'deki altın yataklarına ilişkin bomba bir açıklama geldi.

VARLIK FONU MİLYARLIK REZERV BULDU

Balıkesir İvrindi altın yatağı olması ile biliniyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF), İvrindi'de yeni bir maden kaynağı belirledi. Balıkesir'de keşfedilen bu altın rezervininin 2,5 milyar dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor.



TVF Genel Müdürü Arda Ermut, şu bilgileri verdi:

-Balıkesir İvrindi Güneş Madeni'nde yapılan kaynak tahmini çalışmasında altın keşfedildi. Buradaki çalışmalar 2026'da başlayacak. 2.5 milyar dolarlık rezerv tahmin ediliyor.





