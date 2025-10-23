BIST 10.622
DOLAR 41,98
EURO 48,81
ALTIN 5.566,02
HABER /  EKONOMİ

Koç altın madenini sattı! Türkiye Varlık Fonu İvrindi'de milyarlık altın rezervi buldu

Koç altın madenini sattı! Türkiye Varlık Fonu İvrindi'de milyarlık altın rezervi buldu

Koç Holding iştirakleri arasında bulunan Demir Export, Balıkesir’deki altın madeni projesi ve lisansını 18.5 milyon euro (yaklaşık 900 milyon TL) bedelle CVK Maden'e sattı. Satışın duyulduğu gün Türkiye Varlık Fonu ise Balıkesir İvrindi'de 2.5 milyar dolarlık altın rezervi bulunduğunu açıkladı.

Abone ol

Türkiye'nin en büyük şirketler grubu Koç Holding'in önemli iştiraklerinden Demir Export, CVK Maden'e satıldı. 1957 yılında kurulan Koç Holding iştiraki Demir Export, elinde tuttuğu en önemli maden projelerinden Balıkesir’deki Sarıalan Altın İşletmesi Projesi’nin lisansını CVK Maden'e devretti. Altın madeninin satışı için belirlenen rakam 18,5 milyon euro oldu. 

Satışın duyurulduğu gün Türkiye Varlık Fonu'ndan da Balıkesir'deki altın yataklarına ilişkin bomba bir açıklama geldi.

VARLIK FONU MİLYARLIK REZERV BULDU
Balıkesir İvrindi altın yatağı olması ile biliniyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF), İvrindi'de yeni bir maden kaynağı belirledi. Balıkesir'de keşfedilen bu altın rezervininin 2,5 milyar dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor.

TVF Genel Müdürü Arda Ermut, şu bilgileri verdi:

-Balıkesir İvrindi Güneş Madeni'nde yapılan kaynak tahmini çalışmasında altın keşfedildi. Buradaki çalışmalar 2026'da başlayacak. 2.5 milyar dolarlık rezerv tahmin ediliyor. 



ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da tekne turunda kaybolmuştu! Baraj gölünde aranıyor
Antalya'da tekne turunda kaybolmuştu! Baraj gölünde aranıyor
'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verildi' iddiasına yalanlama
'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verildi' iddiasına yalanlama
Victor Osimhen attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlıyor! Bu sezon...
Victor Osimhen attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlıyor! Bu sezon...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
İş arkadaşlarının gizlice fotoğraflarını çekti! Yargıtay kararını verdi
İş arkadaşlarının gizlice fotoğraflarını çekti! Yargıtay kararını verdi
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek! Tarih belli oldu
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek! Tarih belli oldu
İstanbul Valiliğinden turistik bölgelerdeki iş yerlerinde "hanutçuluğa" ilişkin genelge
İstanbul Valiliğinden turistik bölgelerdeki iş yerlerinde "hanutçuluğa" ilişkin genelge
Kahramanmaraş'taki eski eş katliamının detayları ortaya çıktı üvey kızını da...
Kahramanmaraş'taki eski eş katliamının detayları ortaya çıktı üvey kızını da...
Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesini İş Bankası kazandı! Polisler ne kadar para alacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesini İş Bankası kazandı! Polisler ne kadar para alacak?
Sancaktepe'de korkunç olay! Sokakta yürüyen 3 kişi vurularak öldürüldü
Sancaktepe'de korkunç olay! Sokakta yürüyen 3 kişi vurularak öldürüldü
İrem Helcacıoğlu kaza geçirdi! Sağlık durumu belli oldu...
İrem Helcacıoğlu kaza geçirdi! Sağlık durumu belli oldu...
Ünlü mekanda hesaba şarj ücreti eklendi! Bakanlık harekete geçti
Ünlü mekanda hesaba şarj ücreti eklendi! Bakanlık harekete geçti