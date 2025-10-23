BIST 10.622
Abdi İbrahim oftalmoloji alanındaki yeni ürününu sundu

Abdi İbrahim, biyoteknoloji odaklı yatırımlarını genişleterek oftalmoloji alanındaki konumunu yenilikçi tedavi çözümleriyle güçlendiriyor.

Abdi İbrahim, oftalmoloji alanında geliştirilen biyobenzer ilacı hastaların kullanımına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, biyoteknoloji odaklı yatırımlarını genişleterek oftalmoloji alanındaki konumunu yenilikçi tedavi çözümleriyle güçlendiriyor.

Bu kapsamda oftalmoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacını hastaların kullanımına sunan şirket, görme kaybına yol açan hastalıkların tedavisine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

'Ciddi göz hastalıklarının tedavisine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Süha Taşpolatoğlu, Türkiye'deki hastaların yüksek kaliteli biyolojik ürünlere erişimini artırma konusunda önemli bir adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Oftalmoloji alanındaki uzmanlığımızı, Avrupa ve ABD'de onaylanmış biyolojik ürünlerle bir araya getirerek, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) gibi ciddi göz hastalıklarının tedavisine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu gelişme, biyoteknoloji alanındaki öncü rolümüzü ve hasta odaklı yaklaşımımızı pekiştirirken, oftalmoloji gibi kritik alanlarda yeni tedavi çözümlerini hayata geçirme kararlılığımızın ve Türk ilaç sektörünün gelişimine yaptığımız katkının da önemli bir göstergesidir.'

