Limak Çimento'nun Anka Fabrikası CSC Platinum Sertifikası aldı

Limak Çimento'nun Anka Fabrikası, Concrete Sustainability Council (CSC) tarafından "Platinum Sertifikası" ile ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fabrika, CSC tarafından yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 95,2 başarı oranı elde ederek sertifika almaya hak kazandı.

"Yönetim", "çevre", "sosyal" ve "ekonomik" olmak üzere dört ana başlıkta gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 1 Ekim itibarıyla sertifikaya layık görülen fabrika, sürdürülebilirlik alanındaki yüksek performansını uluslararası standartlarda belgelemiş oldu.

Dünya genelinde CSC Platinum Sertifikası'na sahip çimento üretim tesislerinin sayısı 10 iken, şirket düzeyinde ise bu ünvana sahip kurum sayısı 3'e yükseldi.

Beton, agrega ve çimento üreticilerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren uluslararası sertifikasyon sistemi CSC, çimento üreticilerinin uygulamalarını titizlikle ölçerek belgelendiriyor.

Sistem, çimento sektöründe sürdürülebilir üretimi teşvik ederken, aynı zamanda sektörün şeffaflık ve güvenilirlik düzeyini yükseltmeyi ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik kriterlerini standartlaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Çimento Global Üst Yöneticisi (CEO) Erkam Kocakerim, faaliyetlerini sürdürülebilirlik ve inovasyon odağında yürüttüklerini belirterek, yeşil dönüşüm odaklı ürün ve çözümlerle sektöre öncülük ettiklerini aktardı.

Fabrikanın, söz konusu sertifikaya layık görülmesinin, uluslararası ölçekte "önemli başarı" niteliği taşıdığını vurgulayan Kocakerim, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir üretim vizyonumuzun somut bir göstergesi olan bu prestijli sertifika, 'daha sürdürülebilir bir gelecek' için attığımız adımların uluslararası düzeyde tescillendiğinin güçlü kanıtı. Limak Çimento olarak sürdürülebilirlik ve inovasyonda sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz."