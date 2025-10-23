BIST 10.622
Bartın'da üniversiteli Edanur'u alkollü sürücü hayattan kopardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle savrulan Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

34 BST 780 plakalı otomobilde yaralanan İ.S. ve M.M, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlıoğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü F.T. gözaltına alındı.

Bu arada, yaşamını yitiren genç kızın Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

