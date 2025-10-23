Oyuncu Bora Akkaş'ın kızı dört gündür yoğun bakımda! İlk açıklama geldi
'Veliaht dizisinde 'Zafer' karakterini canlandıran oyuncu Bora Akkaş'ın kızı Suzan, dört gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü oyuncunun kızı Suzan'ın sağlık durumuna ilişki açıklama geldi.
'Veliaht'ta 'Zafer Karslı' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te hayatını Oben Alkan ile nikah masasına oturmuş ve aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan ile baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü oyunucunun kızının yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
Oben Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda zatürre olan kızları Suzan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Alkan "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" ifadelerini kullandı.