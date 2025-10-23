MSB'den Gazze açıklaması TSK göreve hazır mı?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'de kurulacak görev gücü için hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi. 23.10.2025 - 12:02

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki görev gücünün nasıl çalışacağına ilişkin açıklama yaptı.

Görev gücü için Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi kurulduğunu kaydeden bakanlık kaynakları, "Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır." açıklamasını yaptı.

"TSK HER TÜRLÜ GÖREVİ ÜSTLENMEYE HAZIR"

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareleri sürdürmektedir." denildi.

KATAR'DAN EUROFIGHTER ALINACAK MI?

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ın teslimatı başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin müttefik ülkelerden tedarik edilmesinin planlandığını belirten kaynaklar, şu açıklamayı yaptı:

"- Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

- Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir."

SURİYE'DE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin, "Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, Suriye'den gelen talep üzerine eğitim, ziyaret ve danışmanlık ile teknik destek faliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

"SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz." açıklamasını yapan kaynaklar,

"Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir."

açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır." denildi.