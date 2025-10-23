BIST 10.627
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu

Kayseri'de bir kadın, eski eşi tarafından eğitim gördüğü fakültenin girişinde vuruldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadının durumu kritik.

Kayseri'de bir kadın eski eşi tarafından tüfekle vuruldu. Olay Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde yaşandı.

Türk Halk Bilimi öğrencisi Meliha K., fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

