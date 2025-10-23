BIST 10.627
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski kamu personeli, saklandığı bir apartmanın bodrumunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski memur Ö.O'nun kent merkezinde saklandığı apartmanı belirledi.

FETÖ hükümlüsü Ö.O, gizlendiği bodrumda yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

