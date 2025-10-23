Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan İlkay Gündoğan'ın Süper Lig'de oynanacak Göztepe ve Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın Premier Lig'den transferi İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesinde sakatlık geçirmiş ve bu maçta görev alamamıştı.

34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ve kaçıracağı maçlar belli oldu. Gündoğan'ın tedavi süreci en az 2 hafta sürecek.

beinsport'un haberine göre; Gündoğan'ın Süper Lig'de oynanacak Göztepe ve Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Gündoğan, Galatasaray'da şu ana kadar 7 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı vermişti.

Gündoğan'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi var.