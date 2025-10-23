BIST 10.627
DOLAR 41,98
EURO 48,78
ALTIN 5.555,12
HABER /  SPOR

Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu

Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan İlkay Gündoğan'ın Süper Lig'de oynanacak Göztepe ve Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Abone ol

Şampiyonlar ligi maçı öncesi sakatlanan İlkay Gündoğan'ın durumu netleşti.

Galatasaray'ın Premier Lig'den transferi İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesinde sakatlık geçirmiş ve bu maçta görev alamamıştı.

34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ve kaçıracağı maçlar belli oldu. Gündoğan'ın tedavi süreci en az 2 hafta sürecek.

beinsport'un haberine göre; Gündoğan'ın Süper Lig'de oynanacak Göztepe ve Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Gündoğan, Galatasaray'da şu ana kadar 7 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı vermişti.

Gündoğan'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi var.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü
Feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü
Trendyol 15 ülkede eş zamanlı kampanya başlatıyor
Trendyol 15 ülkede eş zamanlı kampanya başlatıyor
Adana'da otomobilde ölü bulunan kişi yasak aşk kurbanı çıktı! Katil bakın kimmiş
Adana'da otomobilde ölü bulunan kişi yasak aşk kurbanı çıktı! Katil bakın kimmiş
Bahçeli ilk kez açıkladı 'Kurucu Önder' ifadesinin perde arkasını buymuş
Bahçeli ilk kez açıkladı 'Kurucu Önder' ifadesinin perde arkasını buymuş
İletişim Başkanı Duran, TUSAŞ şehitlerini andı
İletişim Başkanı Duran, TUSAŞ şehitlerini andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
MSB'den Gazze açıklaması TSK göreve hazır mı?
MSB'den Gazze açıklaması TSK göreve hazır mı?
Yeni Levent Modern'de fırsat zamanı! Peşinatsız vade farksız 36 ay taksitle ev sahibi olun
Yeni Levent Modern'de fırsat zamanı! Peşinatsız vade farksız 36 ay taksitle ev sahibi olun
Galatasaray'a UEFA'dan ceza şoku! Maç öncesi Filistin soykırımına tepki göstermişlerdi
Galatasaray'a UEFA'dan ceza şoku! Maç öncesi Filistin soykırımına tepki göstermişlerdi
Mesud Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü yok ama durumları bizden daha iyi
Mesud Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü yok ama durumları bizden daha iyi
Marmara'da eylül yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azaldı
Marmara'da eylül yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azaldı