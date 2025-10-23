BIST 10.627
DOLAR 41,98
EURO 48,78
ALTIN 5.555,12
HABER /  GÜNCEL

Ünlü şarkıcı Neşe Aksoy yaşamını yitirdi

Ünlü şarkıcı Neşe Aksoy yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema sanatçısı Neşe Aksoy, 62 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi.

Abone ol

Vahşi Aşk, Arkadaşım, Çare Sende Allahım, Can Kurban ve Lodos Zühtü gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan sanatçı, Tarık Akan ve Fikret Hakan gibi yıldız isimlerle de başrolü paylaşmıştı
Kanser tedavisi gören sinema sanatçısı Neşe Aksoy, 62 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

Film-San Vakfından yapılan açıklamada, sanatçının yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Film-San Vakfı şeref üyelerimizden oyuncu Neşe Aksoy'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"HAYATA GÜZEL BAKA NBİR İNSANI KAYBETTİK"

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu gazetecilere, usta sanatçının hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti, "Vefat haberini Neşe Hanım'ın kızı Elif Doğru bizimle paylaştı. Neşe Aksoy, güzel işler yapmıştı. Daha fazlasına da imza atmak istiyordu. O, hep iyi rollerde oynamayı, tekrar dizilere ve sinemaya dönmeyi amaçlıyordu. Kendisi oyunculuğun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir sergi hazırlamıştı ve bunun devamı için de hazırlıkları vardı. Türk sinemasının 'doğum günü' olarak kabul edilen 14 Kasım'a bu sergiyi yetiştirmek istiyordu. Fakat yakalandığı kanser onun yapmak istediği bütün bu güzel işlere izin vermedi. Hayata güzel bakan bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm."

Terzioğlu, Neşe Aksoy'un cenaze törenine ilişkin bilgilerin henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

NEŞE AKSOY KİMDİR?

İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. "Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı. Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı. Sanatçı, geçtiğimiz yıl nisan ayında sosyal medya hesabından bir gönderi yayınlayarak akciğer kanseri olduğunu duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu
Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu
Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü
Feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü
Trendyol 15 ülkede eş zamanlı kampanya başlatıyor
Trendyol 15 ülkede eş zamanlı kampanya başlatıyor
Adana'da otomobilde ölü bulunan kişi yasak aşk kurbanı çıktı! Katil bakın kimmiş
Adana'da otomobilde ölü bulunan kişi yasak aşk kurbanı çıktı! Katil bakın kimmiş
Bahçeli ilk kez açıkladı 'Kurucu Önder' ifadesinin perde arkasını buymuş
Bahçeli ilk kez açıkladı 'Kurucu Önder' ifadesinin perde arkasını buymuş
İletişim Başkanı Duran, TUSAŞ şehitlerini andı
İletişim Başkanı Duran, TUSAŞ şehitlerini andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
MSB'den Gazze açıklaması TSK göreve hazır mı?
MSB'den Gazze açıklaması TSK göreve hazır mı?
Yeni Levent Modern'de fırsat zamanı! Peşinatsız vade farksız 36 ay taksitle ev sahibi olun
Yeni Levent Modern'de fırsat zamanı! Peşinatsız vade farksız 36 ay taksitle ev sahibi olun