Gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi

HDK operasyonu kapsamında 241 gündür tutuklu olan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün hâkim karşısına çıkarak savunma yaptı. Mahkeme heyeti, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak Akdeniz’in tahliyesine karar verdi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonu kapsamında 18 Şubat’ta gözaltına alınan ve 22 Şubat’ta “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz, hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, DEM Parti Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ile çok sayıda hukukçu ve basın mensubu izledi.

''BU DAVANIN UZATILMASININ BİR FAYDASI YOK''

Savunmasında HDK’nın “terör örgütü” olarak nitelendirilmesini “paradoks” olarak değerlendiren Akdeniz, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılış Resepsiyonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşarak poz verdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış anlaşılmasın, suçlama amacıyla söylemiyorum; ancak HDK’nin Eş Sözcüsü bu düzeyde bir görüşmeye katılabiliyorsa, benim burada yargılanmamın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Barışçıl süreçler her zaman önemlidir, ancak bu davanın uzatılmasının bir faydası yoktur. HDK’de herhangi bir görevim bulunmamaktadır.”

''SUÇ UYDURMA SUÇU İŞLENMİŞTİR''

Ercüment Akdeniz’in avukatları, müvekkilleri hakkında “suç uydurma” suçunun işlendiğini savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Ancak mütalaasını paylaşan duruşma savcısı Akdeniz'in cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, gazeteci Ercüment Akdeniz’in yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Tahliye kararı, duruşmayı izleyenler tarafından sevinçle karşılandı.