BIST 10.627
DOLAR 41,98
EURO 48,78
ALTIN 5.555,12
HABER /  GÜNCEL

Trump: Pazartesi Mısır’a gideceğim

Trump: Pazartesi Mısır’a gideceğim

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin devam edeceğine inandığını belirterek, "Herkes savaştan yoruldu" dedi. Trump, Pazartesi günü Mısır'da düzenlenecek, dünya liderlerinin davetli olduğu törene katılacağını ve öncesinde Knesset'te (İsrail parlamentosu) konuşma yapacağını açıkladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesi konulu basın toplantısının ardından gazetecilerin Gazze'deki ateşkes gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil, tüm bölge ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu vurgularken, Orta Doğu'da barışın tesis edileceğine olan inancını dile getirdi.

Trump, "Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi." diye konuştu.

Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Orta Doğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.

Trump, ateşkesin devam edeceğinden emin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt vererek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu." ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya gibi ülkelerin de Hamas-İsrail ateşkes sürecine pozitif katkı verdiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Trump, bu durumdan dolayı bölge barışı için umutlu olduklarını aktardı.

Trump, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde bölgedeki bazı Arap ülkelerini işaret ederek, isim vermeden bu ülkelerin Gazze'nin inşa sürecinde sorumluluk almaya hazır olduklarını ima etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi
Gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi
İsrailli bakandan Suudi Arabistan'a alaycı mesaj
İsrailli bakandan Suudi Arabistan'a alaycı mesaj
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı
Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
TCMB'den son dakika faiz kararı! Beklenen oldu, indirim kaç puan?
TCMB'den son dakika faiz kararı! Beklenen oldu, indirim kaç puan?
Ünlü şarkıcı Neşe Aksoy yaşamını yitirdi
Ünlü şarkıcı Neşe Aksoy yaşamını yitirdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu
Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu
Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü
Feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü