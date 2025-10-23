BIST 10.627
DOLAR 41,98
EURO 48,78
ALTIN 5.555,12
HABER /  POLİTİKA

Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde gerilim yükselmeye devam ederken eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Savaş'ın olağan il kongrelerinin iptali başvurusunda bulunması sonrası Özel açıklamalarda bulunarak sert tepki göstermişti.

Özel, açıklamasında, "Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur, bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine. Lüzumsuz ismin lüzumsuz, beyhude, sonuç alamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı" ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk'ün aktardığı habere göre Özel'in açıklamaları sonrası Savaş, "basın ve yayın organları aracılığıyla kendisini açık şekilde hedef aldığı" gerekçesiyle Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri, CHP 39. kurultay sürecinin iptali için dilekçe vermişti

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunulmuştu.

Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat" olmaktan kurtulamayacağı öne sürülen dilekçede, mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği belirtildi.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde düzenlenen iddianamelere ve akabinde açılan ceza davalarına dikkat çekilen dilekçede, ceza dosyalarında Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegelere maddi menfaat temin edildiği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt edildiği, ayrıca CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu ve yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatıldı.

Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan 2025'te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025'teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının açılan davayı konusuz bırakmak ve "hukuka karşı hile" yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump: Pazartesi Mısır’a gideceğim
Trump: Pazartesi Mısır’a gideceğim
Gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi
Gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi
İsrailli bakandan Suudi Arabistan'a alaycı mesaj
İsrailli bakandan Suudi Arabistan'a alaycı mesaj
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı
Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
TCMB'den son dakika faiz kararı! Beklenen oldu, indirim kaç puan?
TCMB'den son dakika faiz kararı! Beklenen oldu, indirim kaç puan?
Ünlü şarkıcı Neşe Aksoy yaşamını yitirdi
Ünlü şarkıcı Neşe Aksoy yaşamını yitirdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu
Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu
Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı