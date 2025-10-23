BIST 10.643
DOLAR 41,99
EURO 48,83
ALTIN 5.573,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı

Balıkesir'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Cengiz K. (22) idaresindeki 10 ASC 395 plakalı kamyonet, otoyolun Savaştepe Karaçam Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde duran Mustafa S. (74) yönetimindeki 10 HA 315 plakalı otomobile çarptı.

Abone ol

Kazada, Mustafa S. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki eşi Vicdan S. (65) de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı Vicdan S, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mustafa S'nin cansız bedeni aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bölgede kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Akaryakıtta indirim kısa sürdü! Dev zam geliyor tabela değişiyor güncel motorin ve benzin fiyatı
Akaryakıtta indirim kısa sürdü! Dev zam geliyor tabela değişiyor güncel motorin ve benzin fiyatı
İsrail Dışişleri Bakanı, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı tasarısına destek vermeyeceğini savundu
İsrail Dışişleri Bakanı, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı tasarısına destek vermeyeceğini savundu
Sivas'ta metan gazı faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta metan gazı faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
Kiralarla ilgili yeni vergi geldiği iddiası! Gelir İdaresinden açıklama
Kiralarla ilgili yeni vergi geldiği iddiası! Gelir İdaresinden açıklama
İşCep'e "Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülü
İşCep'e "Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülü
Merkez Bankası rezervler rekor kırdı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervler rekor kırdı! Ne kadar oldu?
Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Trump: Pazartesi Mısır’a gideceğim
Trump: Pazartesi Mısır’a gideceğim
Gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi
Gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi
İsrailli bakandan Suudi Arabistan'a alaycı mesaj
İsrailli bakandan Suudi Arabistan'a alaycı mesaj
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı
Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı