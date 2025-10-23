BIST 10.643
İsrail Dışişleri Bakanı, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı tasarısına destek vermeyeceğini savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Başbakan Binyanin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Mecliste işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına destek vermeyeceğini ileri sürdü.

Saar, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının başarısı için çalışmaya "kararlı olduğunu" söyleyen Saar, Hamas ve diğer Filistinli grupların silah bırakması gerektiğini dile getirdi.

Saar, dün, İsrail Meclisinde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin ilhakını kapsayan tasarının ön oylamada kabul edilmesine de değindi.

Netanyahu hükümetinin dünkü oylamaya katılmadığını savunan Saar, bu oylamanın muhalefetin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İsrail ziyareti sırasında hükümeti zor durumda bırakmaya yönelik siyasi bir hamlesi olduğunu öne sürdü.

Saar, Netanyahu hükümetinin Mecliste Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına destek vermeyeceğini söyleyerek, "Size temin ederim ki bu sadece bir ön görüşme ve İsrail hükümetinin desteği olmadan ilerleyemez. Bu konuda ilerlemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemişti. Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

