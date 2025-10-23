Kayseri'de üniversitede cinayet! Eski eşi öğrenci olan genç kadını okulda öldürdü

KAYSERİ'deki Erciyes Üniversitesi'nden gelen cinayet haber şoke etti. Üniversite öğrencisi Meliha Keskin 5 yıl önce boşandığı eşi tarafından okulunun önünde öldürüldü. Genç kadının 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Katil eski eş olay yerinden kaçtıktan sonra kampüs içinde polis tarafından yakalandı. Pompalı tüfekle bir kişinin kampüse bu kadar kolay girebilmesi güvenlik zafiyetini gündeme getirirken, Erciyes Üniversitesi'nden açıklama geldi.

KAYSERİ'den gelen haber kan dondurdu. Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi olan Meliha Keskin, 5 yıl önce boşandığı eşi F.K.'nın silahla saldırısına maruz kaldı.

FAKÜLTENİN ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

39 yaşındaki 3 çocuk annesi Meliha Keskin fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle Meliha Keskin'e okul önünde ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şüpheli F.K, otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.



GERİDE KİTAPLARI KALDI

Bu arada olay yerinde, ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti. Meliha Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

POMPALI İLE ÜNİVERSİTE'YE NASIL GİRDİ

Üniversite öğrencisi genç kadının cinayete kurban gitmesi Erciyes Üniversitesi'ndeki güvenlik zafiyetini gündeme getirdi. Üniversite'den gelen açıklamada katil eski eşin pompalı tüfeği içeri nasıl soktuğuna dair bir izahat bulunmazken, açıklamada şöyle denildi:

-"Erciyes Üniversitesi olarak bugün kampüsümüzde yaşanan menfur saldırı sonucu bir öğrencimizin hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

-Olayın ardından emniyet güçleri ve adli makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edilmekte olup, süreç tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir. Üniversitemiz yönetimi olarak olayın en hızlı ve sağlıklı biçimde aydınlatılması için tüm desteği vermekteyiz. Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır.

-Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir.

-Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yönelmiş en büyük tehditlerden biridir. Kadına yönelik her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor, bu tür insanlık dışı eylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.



-Erciyes Üniversitesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Yaşamını yitiren öğrencimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyoruz"

