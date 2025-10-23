BIST 10.643
İzmir'de cani adam birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladı

İzmir'de cani adam birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladı.

Murat Reis Mahallesi 199 Sokak'taki apartmanda oturan H.M.A. (64) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı U.I. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.M.A, tabancayla U.I'yı bacağından yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli H.M.A, polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.

