Albaraka Türk "albaFX Yurt İçi Hisse Senedi Yüzde 0 Komisyon" kampanyası başlattı

Albaraka Türk'ün hisse senedi ve yatırım fonlarına anlık erişim sağlayan mobil uygulaması albaFX, yüzde 0 komisyonla yurt içi hisse senedi kampanyasını yatırımcılara sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefleyen yaklaşımı doğrultusunda yatırımcılar için hızlı, güvenli ve kolay işlem yapma imkanı sağladığı albaFX uygulamasının hizmet alanını genişletti.

Mobil uygulama üzerinden yurt dışı hisse senedi ve yatırım fonlarına anlık erişim sunan yatırım platformu albaFX, bu kampanya sayesinde yurt içi yatırım fonlarına ulaşma hizmetinin yanı sıra yurt içi hisse senedi işlemlerini de mümkün kılacak.

Yatırımcılar, "albaFX Yurt İçi Hisse Senedi Yüzde 0 Komisyon" kampanyasıyla uygulama üzerinden yurt içi hisse senedi alım-satım işlemlerini komisyonsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Herhangi bir aidat veya üyelik ücreti gerektirmeden Albaraka Türk müşterisi olarak işlem yapılabilen uygulama, kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş raporlama özellikleri ve "ForInvest" entegrasyonuyla ekonomik takvim, haberler, hisse analizleri ve detay bilgileri, yapay zeka raporları, anlık fiyat hareketleri ve etkin bir piyasa takibi hizmeti sunuyor.

"Tradingview" hizmetiyle uygulama içerisinde teknik grafik çizimleri yapabilen albaFX müşterileri, iki adet ücretsiz indikatör ve osilatör ekleyebiliyor.

Amerika ve Avrupa borsaları ile Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerini anlık fiyatlarla takip etme imkanı sunan albaFX, hızlı emir iletimi sayesinde alım-satım işlemlerinde de kolaylık sağlıyor. Tek bir platform üzerinden anlık olarak portföylerine ulaşabilen yatırımcılar, geçmiş işlem hareketlerine erişebilirken, yatırım fonları ve hisse senetlerini tek bir yerden yönetebiliyor.

"Önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, "Öncü Bankacılık" vizyonları doğrultusunda, dijitalleşmeyi ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmeyi stratejik öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

albaFX'in yurt içi hisse senedi işlemlerine açılmasını, yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu finansal ürünlere daha hızlı ve avantajlı koşullarla ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak gördüklerini aktaran Uludağ, şunları kaydetti:"Yüzde 0 komisyon avantajıyla yatırımcılarımızın işlem maliyetlerini en aza indirerek, kaliteli finansal hizmetlere ulaşmayı kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırım ekosistemimizi daha da güçlendirecek yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz."

Uludağ, müşterilerinin, Albaraka güvencesiyle albaFX yatırım portalı üzerinden yatırımlarına yön vermesini beklediklerini de ifade etti.