Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? En yakını açıkladı...

Evinde kalp krizi geçiren ve yapılan müdahale sonucu hayata döndürülen 59 yaşındaki Fatih Ürek, hâlâ yoğun bakımda. Beyin sapında hasar oluştuğu iddiaları gündeme gelirken, menajeri sanatçının durumunun stabil olduğunu açıkladı. Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürüyor. Sanat camiası ve hayranları, ünlü sanatçının sağlığına kavuşması için dua ediyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA: "CİDDİYETİNİ KORUYOR"

15 Ekim sabahı evinde kalp krizi geçiren ve kalbi durduktan sonra yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Fatih Ürek'in hastanede yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor. Ünlü sanatçının menajeri, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz."