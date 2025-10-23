MHP'li Feti Yıldız'dan 'anadille eğitim' çıkışı

Terörsüz Türkiye sürecinde tartışma konularından biri olan 'anadil'de eğitim' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Ana dil öğretimine evet ana dille eğitim kabul edilemez." dedi.

Abone ol

Yaklaşık 1 yıl önce TBMM'de başlayan Terörsüz Türkiye süreci güven vererek devam ediyor. PKK'nın silah yakarak kendini feshettiği, TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğu halka umut veren gelişmeler silsilesinde bazı konular kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

Terörsüz Türkiye yolunda yasal düzenlemelerin beklendiği bu günlerde onlardan biri de 'anadil eğitimi veya anadille eğitim' konusu.

Konu etrafında tartışmalar sürerken MHP'nin önde gelen hukukçu kurmaylarından İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, X hesabından açıklamalarda bulundu.

Ana dil öğrenimine parti olarak karşı olmadıklarını, bunun en hafif tabirle ayıp olduğunu belirten Yıldız, ana dil ile eğitimin doğru olmadığını savundu.

"RESMİ DİL KAMU ALANININ, SİYASİ BİRLİĞİN ARACIDIR"

Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tuzağa hepimiz dikkat edelim!

Milli üniter devletin en önemli özelliği bir resmi dil ve tekil eğitim diline sahip olmasıdır. Bu gerçek diğer kimlikleri ve grupları asimile etmek için değil, ortak iletişimi sağlayarak herkesi siyasal-hukuki özne haline getirme amaçlıdır.

Ana diller, kültür alanının olgusudur. Resmi dil ise, kamu alanının ve siyasal birliğin aracıdır. Türkiye’nin resmi dili Anayasal dili ortak dili Türkçedir.

Dil bir yönüyle bireysel ve özel diğer yönüyle kamusal ve toplumsal olduğundan herkesin anadili kendi özelinde ve bireyselliğinde doğal olarak yaşanır.

Kamusal ve toplumsal alanda ise her vatandaşın anladığı ve onunla iletişim kurabildiği resmi dil esas alınır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yabancı dille veya ana dille eğitim yoktur.

"ANCAK İŞGAL ALTINDAKİ ÜLKELERDE YABANCI DİLLE EĞİTİM OLUR"

Bir ülkenin bilim ve eğitim dili, resmi dilidir. Yabancı dille eğitim, ancak müstemleke veya işgal altındaki ülkelerde, ana dille eğitim, ancak federasyonlarda geçerli bir eğitim şeklidir.

Ana dille öğretim, doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olup bir lütuf değildir. Herkes doğal alarak ana dilini öğrenecek ve günlük hayatında kullanacaktır. Mevzuatımızda şu anda bu konuda hiçbir engel bulunmamaktadır.

"ANADİL EĞİTİMİNE EVET, ANA DİLLE EĞİTİME HAYIR"

Anadil’de öğretime karşı çıkmak bizim anlayışımıza göre en hafif tabirle ayıptır. Ana dil öğretimine evet. Ancak, milli birliğimizi parçalayacak Ana dille eğitim kabul edilemez.

Merhum Hocamız Prof.Dr. Ali Fuat Başgil’in ifadesiyle; sayısız fikir ve kalem sahibi nesillerin asırlar içinde göz nuru dökerek karınca sabrıyla işleyip şimdiki inceliğine eriştirdiği atalar mirası Türkçemiz.

Çatısı ve yapısı itibanyla dünyanın en modern, ahengi ve edası itibarıyla en şirin, sadası ve telâffuzu itibarıyla dünyanın en hoş ve tatlı dillerinden biri olan güzel Türkçemiz...

Türkiye’nin resmi dili anayasal dili ortak dilidir."