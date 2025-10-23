Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine çağrı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi oylanacak maddeleri yeniden tanımladıklarını söyleyerek kongre üyelerine genel kurula katılmaları çağrısında bulundu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Saran, "Olağanüstü genel kurulda oylayacağımız gündem maddeleri, yalnızca bugünü değil Fenerbahçemizin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecek. 20-21 Eylül'de onaylanmayan yetki maddelerini, camiamızdaki soru işaretlerini gidermek adına sınırlarını netleştirerek yeniden tanımladık. Hiçbir yanlış anlamaya, hiçbir tereddüde yer bırakmadan; hangi adımın, hangi amaçla atılacağını açıkça ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Yetkilerin onaylanmaması halinde sarı-lacivertli kulübün sıkıntı yaşayacağını savunan Saran şunları aktardı:

"Bu yaklaşım, bir yönetim anlayışının değil Fenerbahçe'nin ortak geleceğinin güvencesidir. Eğer bu yetkiler onaylanmazsa, kulübümüzün hareket kabiliyeti ciddi biçimde kısıtlanacak. Bugün atılması gereken pek çok adım, yetki eksikliği nedeniyle bekliyor. Bu şekilde devam edersek yeni projeleri başlatmak bir yana mevcut yatırımlarımızı bile sürdüremeyecek duruma geleceğiz. Oysa bu adımlar, kulübümüzün yüksek borç yükü altında nefes almasını, kaynaklarını daha verimli yönetmesini ve gelecekte yeni gelir kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak. Bu süreçte hangi yetkilerin neyi kapsadığını ve neden talep edildiğini açık bir şekilde aktarmak istedik. Bu amaçla, hazırladığımız bilgilendirme videosunda maddelerin detaylarını ve kapsamlarını anlattık. Camiamız, Fenerbahçe TV ve kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bu videoya ulaşarak sürece dair tüm detayları öğrenebilecek. Tüm bu çabamızın tek bir amacı var. Fenerbahçemizi ortak bir anlayışla, doğru bilgi ve doğru zeminde birleştirmek. Hep söylediğim gibi Fenerbahçe'nin en büyük sorunu fikirlerin farklı olması değil bu farklılıkların ayrışmaya dönüşmesidir."

Camianın güvenini boşa çıkarmayacaklarını sözlerine ekleyen Saran şunları kaydetti:

"Bugün konuştuğumuz konu, bir isme, bir döneme ya da bir yönetime bağlılık meselesi değildir. Kim hangi görüşte olursa olsun, bugün hepimizin ortak paydası Fenerbahçe olmalıdır. Çünkü bu kulübün menfaatleri, hepimizin üzerinde ve önündedir. Camia olarak son bir yılda iki kez sandığa gittik, şimdi yeniden bir araya geliyoruz. Ama bu büyük camianın gücü de yılmadan, yorulmadan geleceğine sahip çıkabilmesinde gizli. Biz de bu sorumluluğun farkındayız. Söz veriyorum, camiamızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Kulübümüzün geleceğine dair atılan her adım şeffaf, hesap verebilir ve camiamızın gözü önünde olacak. O yüzden tüm kongre üyelerimizi 25 Ekim Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki genel kurula davet ediyorum. Gelin bu kararı birlikte alalım. Gelin Fenerbahçemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım. İnanıyorum ki o gün Fenerbahçemiz için en doğru kararı birlikte vereceğiz."