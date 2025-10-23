BIST 10.608
"İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı! Hasan Fehmi Kara'nın ön otopsi raporu çıktı

"İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı! Hasan Fehmi Kara'nın ön otopsi raporu çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kamyonda ölü bulunan Hasan Fehmi Kara'nın yapılan ön otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Cihanbeyli ilçesine götürülen cenaze, kılınan namazının ardından Atçeken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Kara'nın ön otopsi raporunda ise herhangi bir darp, cebir, kesici veya delici bir alet izine rastlanmadığı belirtildi.

Selçuklu ilçesindeki sanayi bölgesinde park halindeki kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermiş, hayatını kaybeden kişinin, sosyal medyada "Hasan Abi" olarak da tanınan Hasan Fehmi Kara (42) olduğu tespit edilmişti.

