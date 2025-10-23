BIST 10.608
DOLAR 41,99
EURO 48,88
ALTIN 5.591,26
HABER /  SPOR

Trabzonspor'da genç futbolcu Taha Emre İnce, ameliyat edildi

Trabzonspor'da sağ dizinde kıkırdak sorunu bulunan genç futbolcu Taha Emre İnce, ameliyat edildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Taha Emre İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Sağ diz kıkırdak sorunu bulunan oyuncumuz Taha Emre İnce, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Op. Dr. Mustafa Şengün ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

