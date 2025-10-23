BIST 10.608
Çarşı karıştı! Dev zam geliyor motorin fiyatları bir anda 2 liradan fazla zamlanacak

ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Bu artış ile birlikte motorin için dev zam ihtimali doğdu. Bir anda fiyatlarda 2 liranın üstünde bir artış olacak. Bu zammın da cuma günü pompaya yansıma ihtimali var. Motorinin litre fiyatı 54 liranın üstüne çıkacak. Benzin fiyatlarına şimdilik zam görünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına 98 kuruş indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine litre başına 2.3 lira zam yapılması bekleniyor. Benzinde ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

NEDEN ZAM GELİYOR?
ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Çarşı karıştı.ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Bayiler düşük fiyattan motorin almak için alarma geçti. Fiyatlar gerilemezse cuma gece yarısı 2 TL'nin üstünde zam pompaya yansıyacak. 

NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorinin litresinin zam olması halinde 54.65 lira, Ankara'da 55.66 lira, İzmir'de ise 56 liraya yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin:52.26 TL/LT

Motorin:52.35 TL/LT

LPG:27.71 TL/LT

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin:52.08 TL/LT

Motorin:52.20 TL/LT

LPG:27.08 TL/LT

