Tartışma yaratan karar sonrası hakem Ümit Öztürk'e yeni maç verildi

Süper Lig'deki Beşiktaş-Konyaspor maçında Abraham'ın golünü hatalı kararla iptal eden ve eski hakemlerin de yanlış bulduğu VAR hakemi Ümit Öztürk'ün, TFF tarafından hiçbir ceza almayarak 10. haftadaki Antalyaspor-Başakşehir maçına orta hakem olarak atanması, futbolseverlerin büyük tepkisine yol açtı.

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede Abraham'ın iptal edilen golü tartışmalara sebep oldu.

Karşılaşmanın 85'nci dakikasında Taylan Bulut'un şutu kaleciden döndü. Genç oyuncunun vücudundan seken top eline çarptı ve Abraham'ın önüne düştü. İngiliz yıldız, topu ağlara gönderdi ancak VAR devreye girerek golü iptal etti.

Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, VAR hakemi Ümit Öztürk'ün pozisyonda yanlış karar verdiğini açıkladı.

HİÇBİR CEZA ALMADI

TFF, bugün 10. haftanın hakemlerini açıkladı. Karşılaşmada skandal pozisyona imza atan VAR hakemi Ümit Öztürk, Antalyaspor-Başakşehir maçının orta hakemi olarak atandı.

Karşılaşmanın orta hakemi Ozan Ergün ise bu hafta Süper Lig'de görev almayacak.

Ümit Öztürk'ün, yaptığı hatanın ardından hiçbir ceza almaması taraftarların tepkisine sebep oldu.