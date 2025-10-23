BIST 10.608
DOLAR 41,99
EURO 48,88
ALTIN 5.591,26
HABER /  SPOR

Tartışma yaratan karar sonrası hakem Ümit Öztürk'e yeni maç verildi

Tartışma yaratan karar sonrası hakem Ümit Öztürk'e yeni maç verildi

Süper Lig'deki Beşiktaş-Konyaspor maçında Abraham'ın golünü hatalı kararla iptal eden ve eski hakemlerin de yanlış bulduğu VAR hakemi Ümit Öztürk'ün, TFF tarafından hiçbir ceza almayarak 10. haftadaki Antalyaspor-Başakşehir maçına orta hakem olarak atanması, futbolseverlerin büyük tepkisine yol açtı.

Abone ol

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede Abraham'ın iptal edilen golü tartışmalara sebep oldu.

Karşılaşmanın 85'nci dakikasında Taylan Bulut'un şutu kaleciden döndü. Genç oyuncunun vücudundan seken top eline çarptı ve Abraham'ın önüne düştü. İngiliz yıldız, topu ağlara gönderdi ancak VAR devreye girerek golü iptal etti.

Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, VAR hakemi Ümit Öztürk'ün pozisyonda yanlış karar verdiğini açıkladı.

HİÇBİR CEZA ALMADI

TFF, bugün 10. haftanın hakemlerini açıkladı. Karşılaşmada skandal pozisyona imza atan VAR hakemi Ümit Öztürk, Antalyaspor-Başakşehir maçının orta hakemi olarak atandı.

Karşılaşmanın orta hakemi Ozan Ergün ise bu hafta Süper Lig'de görev almayacak.

Ümit Öztürk'ün, yaptığı hatanın ardından hiçbir ceza almaması taraftarların tepkisine sebep oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Feti Yıldız'dan 'anadille eğitim' çıkışı
MHP'li Feti Yıldız'dan 'anadille eğitim' çıkışı
Çarşı karıştı! Dev zam geliyor motorin fiyatları bir anda 2 liradan fazla zamlanacak
Çarşı karıştı! Dev zam geliyor motorin fiyatları bir anda 2 liradan fazla zamlanacak
Trabzonspor'da genç futbolcu Taha Emre İnce, ameliyat edildi
Trabzonspor'da genç futbolcu Taha Emre İnce, ameliyat edildi
"İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı! Hasan Fehmi Kara'nın ön otopsi raporu çıktı
"İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı! Hasan Fehmi Kara'nın ön otopsi raporu çıktı
Hamas'tan Filistinli esirlere işkenceyle övünen Ben-Gvir'e tepki
Hamas'tan Filistinli esirlere işkenceyle övünen Ben-Gvir'e tepki
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine çağrı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için 3. kez tutuklama emri
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için 3. kez tutuklama emri
Donald Trump resti çekti! "İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder"
Donald Trump resti çekti! "İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder"
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? En yakını açıkladı...
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? En yakını açıkladı...
Kayseri'de üniversitede cinayet! Eski eşi öğrenci olan genç kadını okulda öldürdü
Kayseri'de üniversitede cinayet! Eski eşi öğrenci olan genç kadını okulda öldürdü
Albaraka Türk "albaFX Yurt İçi Hisse Senedi Yüzde 0 Komisyon" kampanyası başlattı
Albaraka Türk "albaFX Yurt İçi Hisse Senedi Yüzde 0 Komisyon" kampanyası başlattı
İzmir'de cani adam birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladı
İzmir'de cani adam birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladı