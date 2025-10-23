Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i kızdırdı! 'Şerefsiz suçlu'

Yenidoğan çetesi soruşturmasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakim karşısına çıktı. Zengin'in savunmasında ortaya attığı "Örgütün ikinci görünmeyen lideri de savcıdır" iddiası, Engin'i küplere bindirdi. Savcı Engin, "Şerefsiz suçlu bana suç örgütü liderliği suçu atıyor" dedi.

Yenidoğan çetesi davası soruşturma aşamasında olduğu dönemde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Savcı Engin ile sanık Zengin arasında gerginlik yaşandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmada müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"SAVCIYA HASTANE SAHİPLERİNİN NEDEN TUTUKLANMADIĞINI SORDUM"

Zengin, savunmasında sanık Arslantatar ile Savcı Engin'in sosyal medya üzerinden görüştüklerini, Arslantatar'ın müşteki Yavuz Engin'in kendisini makamına davet ettiğini ve görüşmek istediğini söylediğini iddia etti. Zengin, "Ben ilk olarak gitmek istemedim ancak Arslantatar, müşteki Yavuz Engin'le yakın arkadaş olması ve annesini tanıyor olması nedeniyle görüşmek istedi. Ben de bu olayla ilgili bildiklerimi anlatmak için Arslantatar ile beraber Yavuz Engin'in yanına gittik. Savcının yanına geldiğimde, söze başlarken 'Ben buraya herhangi bir olaya müdahil olmaya gelmedim. Aylin Arslantatar'ın ısrarı üzerine geldim' diye başladım. Ben dosya ile ilgili yaptığım araştırmadan bahsederken konu Tuğçe Toptemel'e geldi. Savcı bana 'Tuğçe Toptemel'le ilgili ne öğrenmek istiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Yargılansın, beraat etsin' dedim. Basına servis edildiği gibi bir durum asla olmadı. Ben savcıya hastane sahiplerinin neden tutuklanmadığını sordum, o da bana raporların gelmiş olmasına rağmen, 'Raporlar gelmedi' dedi. Biz savcıdan müsaademizi isterken 'Biraz daha oturun' dedi. Kesinlikle öldürmeye teşebbüs yoktur, savcının özel hayatıyla ilgili bir durum yoktur. Bende savcının bir numarası yoktur, nasıl böyle bir şey yapayım. Ben Aylin Arslantatar'a, 'Bu kişi senin arkadaşın değil, emin ol ki bizim görüşmemizi kayda aldı' dedim" ifadelerini kullandı.

"MAKAM ODASINDAKİ VİDEOYU HEP BERABER İZLEYELİM"

Habertürk'ün aktardığına göre; Mustafa Kemal Zengin savunması sırasında, "Savcı beyin makam odasındaki videoyu hep beraber izlemeyi talep ediyorum. Örgütün ikinci görünmeyen lideri de savcıdır. Ben bir senedir tek kişilik hücrede kalıyorum" dedi.

"ŞEREFSİZ SUÇLU BANA ÖRGÜT LİDERİ DİYOR"

Zengin'in bu sözlerine tepki gösteren müşteki savcı Yavuz Engin, Zengin'e dönerek, "Tutuklu yargılanıyorsun aslanım rahat ol. Şerefsiz suçlu bana suç örgütü liderliği suçu atıyor. Devlet kumpas kurmaz" sözleriyle karşılık verdi.

"SAVCI ŞOV YAPTI"

Zengin ayrıca, "Tutuklandığımda basına servis ettiler. Sayın savcı da oradaydı, savcı şov yaptı. Benim fotoğraflarım yenidoğan çetesi lideri olarak servis edildi. İtibar suikastı yapıldı" ifadesini kullandı.

MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI

Sanık savunma yaptığı sırada Yavuz Engin ile aralarında laf atışması yaşanması üzerine mahkeme başkanı tarafları uyardı. Ardından duruşmaya ara verildi.