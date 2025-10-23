Putin: ABD'nin yeni yaptırımları Rusya ekonomisini etkilemeyecek

Yeni bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diyaloğun savaştan daha iyi olduğunu söylerken, ABD'nin yaptırımlarının Rusya'ya baskı kurmaya yönelik bir girişim olmasına rağmen ekonomiyi etkilemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki haftalarda yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmesinin ardından Washington yönetiminden yeni bir açıklama yapıldı.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

VLADİMİR PUTİN'DEN AÇIKLAMA

İki ülke arasında gerilim giderek tırmanırken Putin'den yeni bir açıklama geldi.

Rusya'nın yaptırımları bir cevabı olacağını söyleyen Putin, şunları kaydetti:

"YAPTIRIMLAR EKONOMİMİZİ ETKİLEMEYECEK"

Yeni yaptırımlar Rus ekonomisini etkilemeyecek. Yeni ABD yaptırımları, Rusya üzerinde baskı kurma girişimidir. Kendine saygısı olan hiçbir ülke, baskı altında hiçbir şey yapmaz.

Yaptırımlar, dostane olmayan bir eylemdir ve Rusya-Amerika ilişkilerini güçlendirmez. Rusya ve Suudi Arabistan, tükettiklerinden daha fazla petrol satıyor; bu, Amerika Birleşik Devletleri için geçerli değil. Rusya'nın küresel enerji dengesine katkısı çok önemlidir.

"RUSYA'NIN CEVABI CİDDİ OLACAKTIR"

Küresel pazarda Rus petrolünün yerini almak zaman alacaktır. Piyasadaki Rus petrolü miktarındaki keskin bir düşüş, fiyat artışlarına yol açacaktır.

Trump ile, Rus petrol tedarikindeki durumun küresel fiyatlar üzerindeki etkisini, ABD dahil olmak üzere, görüştüm.

Rusya ve ABD'nin birçok iş birliği alanı var. Rusya'nın derinliklerine yapılacak saldırılar bir tırmanış olacaktır. Rusya'nın cevabı ciddi olacaktır.