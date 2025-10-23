BIST 10.608
İsrailli Bakan, S.Arabistan'dan özür diledi

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, "Arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadeleri için Suudi Arabistan'dan özür diledi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, Amerikan X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, yanlış ifadeler kullandığı için üzgün olduğunu ileri sürdü.

"BU SÖZLERİN NEDEN OLDUĞU KIRGINLIK İÇİN ÜZGÜNÜM"

Bir konferansta Suudi Arabistan'a yönelik kullandığı alaycı sözleri dikkati çeken Smotrich, "Suudi Arabistan hakkındaki sözlerim kesinlikle yanlıştı ve bu sözlerin neden olduğu kırgınlık için üzgünüm." ifadesini kullandı.

Smotrich, buna rağmen İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hak sahibi ve bölgenin de Yahudi halkının tarihi vatanı olduğunu iddia ederek Suudi Arabistan'ın bu haklara saygı göstermesi gerektiğini savundu.

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinmiş ve alaycı ifadeler kullanmıştı.

İSRAİLLİ BAKAN, ARABİSTAN İLE ALAY ETMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret eden Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

