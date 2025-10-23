BIST 10.608
DOLAR 41,96
EURO 48,86
ALTIN 5.560,43
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki temasların ardından "TRK" uçağı ile İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de İstanbul'a geldi.

Anlaşmalar yapıldı, ikili görüşmeler gerçekleştirildi

Erdoğan'ın, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretinde çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Ziyaretler kapsamında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığı ve Filistinlilere nefes aldırdığı konusu gündeme geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi
Burhanettin Duran: Erdoğan’ın Körfez ziyaretiyle yeni bir sayfa açıldı
Burhanettin Duran: Erdoğan’ın Körfez ziyaretiyle yeni bir sayfa açıldı
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planına ortak tepki
İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planına ortak tepki
Donald Trump, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardı
Donald Trump, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardı
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i kızdırdı! 'Şerefsiz suçlu'
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i kızdırdı! 'Şerefsiz suçlu'
Susuzluk yakında herkesin sorunu olacak! Marmara'da eylül yağışları yüzde 65 azaldı
Susuzluk yakında herkesin sorunu olacak! Marmara'da eylül yağışları yüzde 65 azaldı
Putin: ABD'nin yeni yaptırımları Rusya ekonomisini etkilemeyecek
Putin: ABD'nin yeni yaptırımları Rusya ekonomisini etkilemeyecek
Kamuran Akkor ve Ayşegül Aldinç, Nossa Costa’da hayranlarıyla buluşuyor
Kamuran Akkor ve Ayşegül Aldinç, Nossa Costa’da hayranlarıyla buluşuyor
Türkiye'nin anlaşma imzalaması o ülkeyi rahatsız etti: Yeni bir baş ağrısı!
Türkiye'nin anlaşma imzalaması o ülkeyi rahatsız etti: Yeni bir baş ağrısı!
"Gazze'deki Türk Tuzağı" İsrailli gazete "kabus gibi" diyerek uyardı
"Gazze'deki Türk Tuzağı" İsrailli gazete "kabus gibi" diyerek uyardı