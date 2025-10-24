BIST 10.608
Berke Özer yine penaltı kurtarışı ile yıldızlaştı

UEFA Avrupa Ligi’nde Lille, sahasında konuk ettiği Paok’a 4-3 mağlup oldu. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Paok, ikinci yarıda rakibinin baskısına rağmen üstünlüğünü korudu. Milli kaleci Berke Özer bir penaltı kurtararak üst üste dört penaltıyı gole çevirmeyen performansını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, sahasında Paok'u konuk etti. Nefes kesen maçı Paok 4-3 kazandı.

Maça hızlı başlayan Paok, 19'de Meite, 23'te Zivkovic ve 42'de Konstantelias'ın attığı golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Lille, 57'de Andre ve 68'de Igamane ile skoru 3-2'ye getirdi. 

BERKE ÖZER PENALTI ÇIKARDI

Milli kaleci Berke Özer, Paok'un 69'da kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi ancak Yunan ekibi 74'te Zivkovic ile bir gol daha buldu ve skoru 4-2 yaptı.

GERİ DÖNÜŞ VAR'A TAKILDI

Maçı bırakmayan Lille, 78'de Igamane ile skoru 4-3'e getirdi. Karşılaşmanın son anları nefesleri keserken Fransız ekibin 90+7'de Andre ile bulduğu gol geçerli sayılmadı.

Paok'ta 90+9'da Kedziora kırmızı kart gördü. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Paok'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

PENALTIDAN YEMİYOR!

Geçen hafta Roma maçında 3 penaltı vuruşu kurtaran Berke Özer, bu maçta kurtardığı penaltıyla kalesine atılan son 4 penaltı vuruşunu kurtarmış oldu.

