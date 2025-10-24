BIST 10.608
Samsunspor tarih yazdı! Dinamo Kiev’i farklı geçti

UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı.

Samsunspor'un gollerini 2'de Musaba, 34'te Mouandilmadji ve 62'de Holse kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, Konferans Ligi'nde 2. galibiyeti aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Dinamo Kiev'in ise henüz puanı bulunmuyor.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta ekibi Hamrun'u konuk edecek.

