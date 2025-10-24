Trump Venezuela'da kara harekatı sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, uzun süredir gündemde olan Venezuela'ya ilişkin "Yakında kara harekatı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YAKINDA KARA OPERASYONU GÖRECEĞİZ"

Trump, uzun süredir tehdit ettiği Venezuela için dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, "Yakında Venezuela'ya kara harekatı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

O İDDİAYI YALANLADI

Trump, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya ise, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış" şeklinde yanıt verdi.

"İSRAİL BATI ŞERİA'DA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Parlamentosunda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylama için, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak." dedi.