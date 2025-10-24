Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım UEFA'da hedef büyüttü

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Konferans Ligi'nde hedef büyüttüklerini söyledi. Yıldırım, "Böyle giderse biz ilk 8'de bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimizi büyüttük. Bugün kervana biz de katıldık" dedi.

Abone ol

Yüksel Yıldırım, UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yenerek 2'de 2 yaptıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Samsunspor taraftarlarına teşekkür eden Yıldırım, Türkiye'ye tekrar bir gurur gecesi yaşattıklarını belirterek, "Buralara geldiğimizde kimse bize inanmıyordu, şans vermiyordu. 'Samsunspor'un ne işi var Avrupa'ya gidiyor? Elenecek, şu olacak, bu olacak.' deniliyordu. Bu böyle düşünenlere kapak olsun diyeceğim. Çünkü biz gerçekten burada bir efsane yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Bilerek bir şeyler yapıyoruz." dedi.

İyi bir takım oluşturduklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yaptığımız transferler işte bugün sahada. 'Biz yıldız oyuncu almıyoruz.' dedik. Biz yıldız olacak oyuncuları alıyoruz. Bugün herkes seyretti, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu. İnanılmaz bir gurur duydum oyuncularımla, taraftarımla, hocamla. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra Avrupa kupalarındayız. Evimizde ilk maç ve 3-0 gibi bir net skorla maçı bitirdik. Bunun devamı gelecek."

Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un önemli hedefleri olduğunu anlatarak, "Biz bu hedef için kadroyu kurduk. Hem ligde hem Avrupa'da. Avrupa'daki ilk hedefimiz son 24'de kalıp sonra son 16'ya kalmaktı. Böyle giderse biz ilk 8'de bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimizi büyüttük. Bugün kervana biz de katıldık." diye konuştu.

Avrupa kupalarında Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından Samsunspor'un da maçını kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün maça gelirken bana birçok kişi, 'Başkanım gönlünüzden ne geçiyor?' diye sordu. 'Ben ilk maç heyecan olur, şu 1-0 olsun bizim olsun.' diyordum. Gerçekten 1-0'a da razıydım. Sonra Dinamo Kiev gibi bir rakiple oynuyorsunuz. Yıllarca Avrupa arenasında oynuyor. Samsunspor'un ilk 2 maçı çok zordu ve 2 maçta gol yemedik, 4 gol attık. Bu demek ki bazı şeyleri ben ve ekibim doğru yapıyor. Oyuncular da inanılmaz bir aile oldu. İnanılmaz bir hava var."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçı izlediğini aktaran Yıldırım, "Başkanımla biz futbolla ilgili görüşme yaptık. Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlarla ilgili aradı. 'Samsun'a geleceğim, maçı seyretmek istiyorum.' dedi. 'Başkanım o zaman birlikte gelelim, benim misafirim ol, beni onurlandır.' dedim. Hem de futbol dünyasına, bilhassa Samsun ve Trabzon dostluğuna bir mesaj vermiş oluruz. O da sağ olsun kırmadı." diye konuştu.

Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunun gelişmesi için mücadele ettiğini dile getiren Yıldırım, "Egosu yok. Şimdi de gece birlikte döneceğiz. Samsunpor'un TFF ile, MHK ile problemi olmaz. Bazen canımız yanıyor ve kızıyoruz ama tatlı sert bir serzenişteyiz. Öyle kalkıp diğer kulüpler gibi kötü konuşmuyoruz ama mesajımızı da veriyoruz. Onun için ben burada tekrar İbrahim Hacıosmanoğlu başkanıma teşekkür ediyorum bize destek verdiği için. Geldiği için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.