BIST 10.697
DOLAR 42,06
EURO 48,84
ALTIN 5.535,21
HABER /  SPOR

UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında 8 karşılaşma oynandı.

​​​​​​​Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2

Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1

Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1

ÖNCEKİ HABERLER
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım UEFA'da hedef büyüttü
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım UEFA'da hedef büyüttü
Trump Venezuela'da kara harekatı sinyali verdi
Trump Venezuela'da kara harekatı sinyali verdi
Berke Özer yine penaltı kurtarışı ile yıldızlaştı
Berke Özer yine penaltı kurtarışı ile yıldızlaştı
Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal atandı
Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal atandı
Samsunspor tarih yazdı! Dinamo Kiev’i farklı geçti
Samsunspor tarih yazdı! Dinamo Kiev’i farklı geçti
Kastamonu'da traktörden düşen sürücü öldü
Kastamonu'da traktörden düşen sürücü öldü
Foça'da derede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Foça'da derede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Kuş avı kavgası ölümle bitti! 16 yaşındaki çocuk
Kuş avı kavgası ölümle bitti! 16 yaşındaki çocuk
İsrailli Bakan, S.Arabistan'dan özür diledi
İsrailli Bakan, S.Arabistan'dan özür diledi
ALO 171'le 12 yılda 6 milyon kişiye sigara bırakma desteği verildi
ALO 171'le 12 yılda 6 milyon kişiye sigara bırakma desteği verildi
Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı