Fehmi Koru CHP seçimlerde hayal kırıklığına uğrayabilir nedenini açıkladı

Fehmi Koru, siyasette "olmaz" denilenlerin yaşandığını belirterek, Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'ye dönme ihtimalinin mümkün olduğunu yazdı. Koru, AK Parti ve CHP'ye eli gitmeyen %35’lik seçmene dikkat çekti.

2028 seçimlerinde tek başına iktidar hayali kuran CHP hakkında dikkat çeken bir yazı Fehmi Koru'dan geldi.

Karar gazetesinde "Muhalefetin gerçeklikle bağı koparsa…" başlıklı yazı kaleme alan Koru, yakın tarihte partiler arasında "olması mümkün değil" denilen birlikteliklerin yaşandığını yazdı.

Koru, CHP'nin muhafazakar partilerle altılı masayı kurmasını, AK Parti'ye en çok eleştiren MHP'nin, 5 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ittifak kurmasını örnek verdi.

Meclis resepsiyonunda Erdoğan'ın yanında oturan Davutoğlu ve Babacan'a değinen Koru, "Partilerinden ayrılma sebepleri ortadan kalkarsa, hatta “Girersek, değişimi içeriden sağlayabiliriz” düşüncesiyle davet bile beklemeden, eski çatıları altına dönebilirler… Karar vermekte zorlansalar da, böyle bir gelişme mümkündür." ifadelerine yer verdi.

Diğer partiler yol arıyor

Koru, CHP'nin 2023 seçimleri yenilgisi sonrası altılı masa ortaklarından Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni hedef almasının, bu partileri başka çıkış yolu aramaya ittiğini savunarak yazısını böyle tamamladı:

"CHP’liler, gidilecek ilk seçimde sandıktan tek başına iktidar çıkacaklarına eminler… Kıbrıs’daki seçimde Ankara’nın desteklediği adayın yenilgiye uğraması kanaatlerini daha da artırdı.

Acaba?

Siyasi hayatımız herbiri %35’lik kitlelere hükmeden üç parçaya ayrılmış durumda: İlki Cumhur İttifakı’nın %35’i. Diğeri CHP’nin alabileceği azami oy: %35. Üçüncüsü, iki tarafa da eli gitmeyen %35’lik seçmenler…

Realite bu.

Üç çeyrek asırdır tek başına iktidar yüzü görmemiş bir siyasi anlayış bu defa da hayal kırıklığına pekala uğrayabilir.

Mümkün mü? Elbette mümkün."

