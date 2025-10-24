BIST 10.700
DOLAR 42,06
EURO 48,87
ALTIN 5.537,48
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 ayrı şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin kimlikleri ise şöyle:

"Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel"

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması Merdan Yanardag gözaltına alındı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şanlıurfa'da cami bahçesinde kazı yapan çocuklar bebek cesedi buldu!
Foto Galeri Şanlıurfa'da cami bahçesinde kazı yapan çocuklar bebek cesedi buldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat! Hijyen ve beslenme kalkan oluyor
Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat! Hijyen ve beslenme kalkan oluyor
ABD-Çin ticaret savaşında yeni iddia Trump harekete geçiyor
ABD-Çin ticaret savaşında yeni iddia Trump harekete geçiyor
Trump’ın hamlesi akaryakıtı uçurdu! Motorine tarihi zam geliyor, depoları doldurun ne kadar olacak?
Trump’ın hamlesi akaryakıtı uçurdu! Motorine tarihi zam geliyor, depoları doldurun ne kadar olacak?
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
29 Ekim'de bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
29 Ekim'de bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
Sigara vergisinde değişiklik Resmi Gazete'de sigara fiyatlarına zam olacak mı?
Sigara vergisinde değişiklik Resmi Gazete'de sigara fiyatlarına zam olacak mı?
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması Merdan Yanardag gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması Merdan Yanardag gözaltına alındı
Tedesco: Güç, ruh, beyin ve mentalite anlamında iyi iş çıkardık
Tedesco: Güç, ruh, beyin ve mentalite anlamında iyi iş çıkardık
UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım UEFA'da hedef büyüttü
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım UEFA'da hedef büyüttü
Trump Venezuela'da kara harekatı sinyali verdi
Trump Venezuela'da kara harekatı sinyali verdi