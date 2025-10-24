Şanlıurfa'da cami bahçesinde kazı yapan çocuklar bebek cesedi buldu!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
