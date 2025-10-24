Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında! "İstanbul Cehennemi"

Tedesco, Mourinho'nun zorlu mirasıyla nasıl başa çıkıyor? Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki zorlu görevin üstesinden titizlikle geldi. Kendine has stili şimdiden belli oluyor ve önemli selefinin bariz eksikliklerini gidermesi gerekecek. VfB Stuttgart galibiyeti, teknik direktör için çok özel bir zaferdi.