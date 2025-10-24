Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında! "İstanbul Cehennemi"
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Bundesliga üçüncüsü Stuttgart'ı ağırladı. Karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe'nin zaferi Alman basınında geniş yer buldu. Atılan çarpıcı başlıklar şöyle...
KICKER: Stuttgart İstanbul'daki yenilgiyle boğuşuyor
VfB Stuttgart, Perşembe akşamı Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın büyük bölümünde iyi bir performans sergiledi ancak gol atmayı başaramadı. Bu durum, tüm tarafları hayal kırıklığına uğrattı.
Tedesco, Mourinho'nun zorlu mirasıyla nasıl başa çıkıyor? Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki zorlu görevin üstesinden titizlikle geldi. Kendine has stili şimdiden belli oluyor ve önemli selefinin bariz eksikliklerini gidermesi gerekecek. VfB Stuttgart galibiyeti, teknik direktör için çok özel bir zaferdi.
ZDFHEUTE: Penaltı Stuttgart'ı İstanbul'da devirdi... VfB Stuttgart, Avrupa Ligi grubunda ikinci yenilgisini aldı . Sebastian Hoeneb'in takımı, Fenerbahçe İstanbul'a 0-1 (0-1) yenildi. VfB Stuttgart, üç maçta aldığı üç puanla ligdeki zirveden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Svabyalılar, sezona Celta Vigo'yu 2-1 yenerek başladı, ardından FC Basel'e 2-0'lık acı bir yenilgiyle ayrıldı.