Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda 24 anlaşma, ortak açıklama ve bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan körfez turunda çeşitli alanlarda 24 anlaşma, ortak açıklama ve bildiri imzalandı. Ticaret Bakanlığı, üç Körfez ülkesini kapsayan turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldüğünü açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Erdoğan, programın ilk durağı Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan, Bayan Sarayı'nda, Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını kaydetti. Erdoğan, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletleriyle birlikte yol almak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Türkiye ile Kuveyt arasında anlaşmalar imzalandı

Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi.

Türkiye ile Kuveyt arasında "Deniz Taşımacılığı Anlaşması", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasında "Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Erdoğan, anlaşmaların ardından Kuveyt Emiri'nin verdiği resmi yemeğe katıldı.

İki lider Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuveyt'teki temaslarını tamamlayarak, Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

Uluslararası Hamad Havalimanı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, ziyaret kapsamında Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında askeri işbirliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye-Katar stratejik ortaklığının bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini belirtti.

Emirlik Divanı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri" ve "Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması"na imza atıldı.

Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Al Sani'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Erdoğan'ın onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan'ın, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Al Alam Sarayı'ndaki görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını dile getirdi.

Erdoğan, görüşmenin ardından Heysem bin Tarık'a, kırmızı renkte Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, Al Alam Sarayı'nda başkanlık ettiği heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye ile Umman arasında, koordinasyon konseyi kurulması, askeri işbirliği, savunma sanayisi, maden ve enerji, vize muafiyeti başta olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda, "Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası", "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Sanayi Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Yükseköğretim Araştırma ve Yenilik Bakanlığı Arasında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na imza atıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanlarında Mutabakat Zaptı" ile "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Savunma Sanayii Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Umman Yatırım İdaresi Arasında Stratejik İş Birliği Sözleşmesi Zaptı" ve "ASELSAN ve Sinan Advanced Industries Arasında Ortaklık Sözleşmesi" imza altına alındı.

"Amber Limited ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması", "Özbek-Umman Yatırım Şirketi ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması", "Nitaj-Oman Food Investment Holding ile OYAK Gıda ve Tarım Holding Anonim Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması" ve "Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile Umman Telekomünikasyon Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Türkiye Maarif Vakfına Eğitim Kurumu İnşası ve İşletilmesi Amacıyla Arazi Tahsisine İlişkin İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına Dair Ortak Açıklama" ile "Umuma Mahsus Pasaportlara Vize Muafiyeti Konusunda Ortak Açıklama"ya da imza atıldı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna öğlen yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti.

Ticaret Bakanlığından açıklama

Türkiye'nin KİK ülkeleriyle 2024 itibarıyla ihracatının 14,7 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatının 13 milyar dolar gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Ticaret hacmimiz 27,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2024'te ülkemizin KİK ülkeleri ile ticaret hacminin yüzde 16'sı Kuveyt (713 milyon dolar), Katar (1,1 milyar dolar) ve Umman (1,3 milyar dolar) ile gerçekleşmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Bolat ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imzalanan "Ortak Bakanlar Mutabakatı" ile Türkiye-KİK STA müzakerelerine ilişkin iradenin güçlü şekilde kayıt altına alındığı, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye-KİK STA müzakerelerinin hızlandırılması hususunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Müteahhitlik alanında işbirliği güçlendirilecek

Kuveyt, Katar ve Umman'ın, başta altyapı ve üst yapı projeleriyle üretim olmak üzere, ülkeler arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak fırsatlar sunduğuna işaret edilen açıklamada, Kuveyt 2035 Vizyonu, Katar 2030 Ulusal Vizyonu ve Umman 2040 Vizyonu'nun Türk müteahhitler ve yatırımcılara Körfez Bölgesi'nde sunduğu fırsatları değerlendirmek için bu alanda işbirliğinin güçlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, üç ülkede bugüne kadar toplam 37,5 milyar dolarlık 315 proje üstlenen müteahhitlerin, ülkelerin kalkınma vizyonları kapsamındaki katma değerli projelerde rol almaya devam edeceği, bugüne kadar KİK ülkelerinde müteahhitlik firmalarının üstlendiği projelerde Kuveyt, Katar ve Umman'ın payının yüzde 24 olduğu kaydedildi.