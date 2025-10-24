Kahve su dahil içkiye katılıyor! İçen korkunç bir yerde tecavüze uğramış uyanıyor!

Bilim insanı Prof. Dr. Güner Sönmez, "Çok önemli bir uyarıda bulunacağım" diyerek, barlarda ve bazı eğlence mekanlarında gençlerin içkilerine katılan bir maddeyle korkunç olaylara maruz kaldığını açıkladı. Somut örnekleriyle duyduklarını aktaran profesör söz konusu maddenin kahve ve suya bile katıldığını ve tadı olmadığı için anlaşılamadığını söyledi. Bir çok kişi gözünü açtığında kendini çok pis bir otelde kötü bir deneyim yaşamış olarak buluyormuş.

Abone ol

Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece hayatı ve eğlence dünyasında korkunç bir maddenin aktif olarak kullanıldığını açıkladı. "Somut kaynaklarına' dayandırdığı açıklamaya göre bu madde, kişiyi uyutuyor ve kişi gözünü açtığında kendini korkunç bir otelde tecavüze uğramış olarak buluyor. Prof. Güner Sönmez şu bilgiyi verdi:

-Somut örnekleriyle güvenilir bir kaynağımdan duydum. Barlarda ve bazı eğlence mekanlarında içeceğe bir uyuşturucu damlatılıyor. 10-15 dakika sonra refleksleriniz yavaşlıyor, ve bilinciniz kayboluyor. Kendinizi iğrenç bir otelde buluyorsunuz. Ve tabi iğrenç bir durumda.

DUYDUĞUM ÖRNEK OLAYLAR KORKUNÇ...

-Bu olay küçümsenecek bir şey değil. Baygın veya kendinden geçmiş bir kızı, düzgün bir otel sorgulamadan içeri almaz. Organize bir iş..

Bugün duyduğum örneklerden sonra insanlığımdan utandım, hala elim ayağım titriyor.

* Daha da acısı, kızların bir kısmı utandığı için veya korktuğu için polise müracaat edemiyormuş.

TADI RENGİ YOK ANLAŞILMIYOR

Tüm içeceklerde etkili olan bu maddenin ne tadı, ne kokusu, ne rengi var. Haliyle katıldığı içeceğin tadını, rengini ya da kokusunu değiştirmediğinden içen kişi asla anlamıyor. Prof. Güner Sönmez şunları söyledi:

"İçeceğe katılan şey fark edilmiyor; renksiz, kokusuz. İçkiye, kahveye, suya bile katılabiliyor. "

NEDİR BU MADDE? GHB MADDESİ Mİ?

Prof. Güner Sönmez şu bilgileri verdi:

-Muhtemelen katılan madde GHB adlı kimyasal. Rahatlatıcı ve bayıltıcı etkisi olan, içeceklerde fark edilmeyen bir madde. İnsanlıktan çıkmış müptezeller var. İşin daha kötüsü, bu madde vücutta çok hızlı kayboluyor. Hastaneye zamanında gitmezseniz tahlilde çıkmayabilir.

-Kan ve idrar testlerinde yalnızca ilk 6–12 saat içinde saptanabiliyor. Aradaki zamanı, olayları da hatırlamıyorsunuz. Sadece bara, kafeye gittiğinizi hatırlıyorsunuz.

SERSEMLİK YAŞARSANIZ HEMEN ARAYIN

-Bir mekanda içki sonrası (su veya kahve içtikten sonra bile olabilir) sersemlik veya baş dönmesi gibi şüpheli bir durum yaşarsanız; hemen bir tanıdığınıza mesaj atıp konumunuzu paylaşın. Kendinizi güvende hissetmiyorsanız mekândan çıkın, çevrenizden yardım isteyin ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna gidin.