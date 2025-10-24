Sompo Sigorta 1300'ü aşkın servis noktasıyla hizmet veriyor

Sompo Sigorta, Türkiye genelinde 1300'ü aşkın servis noktası ve dijital çözümleriyle öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo, hasar yönetiminde sergilediği güçlü performansıyla sigorta sektöründe dikkati çekmeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta Birliği verilerinde, kasko dosya süresinde en hızlı sonuçlanan şirketlerden biri olan Sompo, haziran itibarıyla ortalama 22 günlük dosya süresiyle sektör ikincisi konumunda bulunuyor.

Müşterilerine yalnızca hız kazandırmakla kalmayan şirket, müşteri haklarını önceliklendiren süreçler de sunuyor.

Sompo Sigorta, pert ödemelerinden onarım garantili servis ağına, dijital hasar yönetiminden büyük ölçekli felaketlerde hızlı aksiyon kabiliyetine kadar hizmet yelpazesiyle müşteri deneyimini sürekli iyileştirmeyi hedefliyor. Çalışmaların sonucunda, oto hasar dosyası kapanan her 10 müşteriden 9'unun şirketi tavsiye ediyor olması da bu stratejinin en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

Şirket, aracın bedelini bekleme olmadan doğrudan müşterisine ödeyerek, süreci tamamlıyor. Haziran itibarıyla pert dosyalarının yüzde 85'i ortalama 21 gün içinde sonuçlandırıldı. Böylece müşteriler, uzun süren satış ve bekleme stresi yaşamadan kısa sürede çözüme ulaşıyor. Ayrıca şirket, kasko genel şartlarına tam bağlı kalarak her onarımda yalnızca orijinal parça kullanıyor.

Güvenliği riske atabilecek parçaları onarmayı reddeden şirket, müşteri can güvenliğini koruyor.

Türkiye genelinde 1300'ün üzerinde noktaya yayılan oto servis ağıyla Sompo Sigorta, standardize edilmiş hizmet kalitesi sunuyor. 2023 Acente Memnuniyet Anketi'nde yüksek skorlar elde eden ve aynı zamanda şikayet oranını yüzde 1'in altına indiren şirket, bu geniş servis ağının yanı sıra özel Ekspres Hasar Onarım Merkezi (EHOM) servisleri ve dijital çözümleriyle de sigortacılıkta yenilikçi uygulamalara katkı sağlıyor.

İki yıl boyunca onarım garantisi veriliyor

Mini onarımdan büyük çaplı hasarlara kadar her işlem, iki yıl boyunca aynı servis çatısı altında yapılabilirken aynı zamanda 2 yıl boyunca onarım garantisi veriliyor.

Böylece sigorta sahipleri, yalnızca hızlı çözümler değil, aynı zamanda uzun vadeli güvence elde ediyor. Bu yönüyle EHOM ağı, kullanıcıların şirkete olan bağlılığını artıran önemli hizmetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, konut hasarlarında sunduğu dijital çözümlerle de süreci hem sigorta sahipleri hem de acenteler için kolaylaştırırken, görüntülü hasar kontrol uygulaması sayesinde hasarlar, yerinde inceleme beklenmeden dijital ortamda hızlıca değerlendiriliyor. Bu sayede konut ürününde ortalama hasar ödeme süresi 7 güne kadar indi.

Sompo'nun standardize edilmiş hasar yönetimi her adımın açık ve takip edilebilir olmasını sağlarken, süreçte belirsizlik ortadan kalkıyor, hem sigortalı hem acente güvenle ilerleyebiliyor.

Şirketin başarısının arkasında yalnızca kendi süreçleri değil, aynı zamanda güçlü işbirliği ağı da bulunuyor. Servislerden eksperlere, tüm paydaşlarla kurulan sağlam iletişim, finansal süreçlerin doğru, hızlı ve şeffaf yönetilmesine imkan tanıyor.

Deprem, sel, fırtına gibi afetlerde şirket, kriz yönetimini aynı gün devreye alarak hasar ödemelerini hızla gerçekleştiriyor ve müşterilerin en zor anlarında yanında oluyor.

"Acentelerine sağladığımız destekle sektörde fark yarattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Hasar Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Arslan, yalnızca müşterilere değil, acentelere sağladıkları destekle de sektörde fark yarattıklarını belirtti.

Müşteri hakkını her şeyin önünde tuttuklarını aktaran Arslan, "Hasar süreçlerimizi hız, şeffaflık ve güven üzerine inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşımlarının, hem müşteriler hem de acentelerin yanında güçlü şekilde durmalarını sağladıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"2023'te yaptığımız Acente Memnuniyet Anketi'nde 'hasar hizmetlerinin kalitesi' ve 'çözüm odaklılık' alanlarında sektör ortalamasının çok üzerinde skorlar elde etmemiz ve şikayet oranımızı yüzde 1'in altına indirmemiz de bunun somut göstergeleri oldu. Hasar hizmetlerinde standardı yükselten bu yaklaşım, Sompo'nun sektördeki güvenilir konumunu her geçen gün daha da pekiştiriyor."