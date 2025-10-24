BIST 11.002
Galatasaray KAP'a bildirdi! Dev anlaşma

Galatasaray KAP'a bildirdi! Dev anlaşma

Galatasaray, 10 yıl için 83 milyon euro karşılığında sponsorluk anlaşması yapıldığını duyurdu.

Galatasaray, forma sponsorluğu çerçevesinde PUMA ile 10 yıl için 83 Milyon Euro karşılığında anlaşma yapıldığını açıkladı. Ayrıca anlaşmada 14,5 Milyon €'luk başarı bonusu elde edilebileceği duyuruldu.

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5)  futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.  Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı  sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir.  Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

