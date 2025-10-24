Mutlak Butlan davası düştü! AK Parti cephesinden ilk açıklama Şamil Tayyar'dan geldi: Sorun CHP'nin iç sorunu

Kamuoyunda "mutlak butlan" davası olarak bilinen CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultayına ilişkin açılan iptal davası reddedildi. Mahkeme kararının ardından AK Parti cehpesinden ilk değerlendirme Şamil Tayyar'dan geldi.Tayyar, mahkemenin red kararını doğru bulduğunu belirtti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayına ilişkin açtığı davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

Mahkeme, aylardır gündemi meşgul eden davada kararını bugün görülen duruşmada açıkladı. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle ret kararı verdi.

"Mahkeme, işi uzatmak yerine kararını açıklamayı tercih etti, doğru yaptı"

Kararın açıklanmasının ardından AK Parti cehpesinden ilk değerlendirme Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayının iptal davasını reddetti. Böylece bir tartışma kapandı. Ankara kulislerinde davanın erteleneceği yönünde yaygın kanaat vardı. Mahkeme, işi uzatmak yerine kararını açıklamayı tercih etti, doğru yaptı. Yerel mahkemelerin Siyasi Partiler Kanunu’nda boşluk olduğu gerekçesiyle Dernekler veya Medeni Kanunu’na atıfla seçim hukuku oluşturmasına hep itirazım vardı. Mahkeme, böyle bir yolu da kapattı ve YSK ile uyumlu bir karara imza attı. Sorun, CHP’nin iç sorunudur ve nasıl çözeceklerine artık kendileri karar verir."