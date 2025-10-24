BIST 11.002
Rusya'dan önemli açıklama: ''Moskova dahil birçok bölgede 136 Ukrayna İHA'sını yok ettik!''

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 136 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından başkent Moskova dahil birçok bölgede yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 136 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgede bulunan Krasnogrorsk şehrindeki bir apartmanın hasar gördüğünü belirterek, "İHA, apartmanın 14. katında bulunan bir daireye isabet etti. Bir çocuk dahil 5 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Vorobyov, olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

