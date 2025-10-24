Kuzey Marmara Otoyolu'nuda feci kaza! TIR'a arkadan çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sancaktepe mevkisinde seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıAbone ol
Otoyolun Edirne istikametinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.