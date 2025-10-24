CHP mutlak butlan davası kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı dönüyor

CHP’nin 2023 ve 2025 kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, Lütfü Savaş’ın açtığı mutlak butlan davasında kararını verdi. Gelen son dakika haberine göre mutlak butlan davası reddedildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan yoluyla CHP'nin başına dönme ihtimali de bitti.

Abone ol

Ankara 42. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açtığı davayı karara bağladı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Mutlak Butlan davası düştü. Bu kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan yoluyla CHP'nin başına dönme ihtimali kalmadı.

DURUŞMADA NELER OLDU?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayının iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması bugün saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemeyi genel merkezden takip etti.

Yoğun katılım nedeniyle Dışkapı Adliyesi’ndeki Z-10 numaralı salonda görülen duruşmada . Mahkeme, tarafları son kez dinledikten sonra davanın “konusuz kalması” gerekçesiyle reddine karar verdi.

İLÇ KONGRELERİ ETKİLENİR Mİ?

CHP avukatı Çağlar Çağlayan kararın ardından yaptığı açıklamada, “Mahkemenin tutumu tüm taleplerimizi karşıladı. İlçe kongrelerinin iptaliyle açılan dava bununla bağlantılı değil. Tüm talepler reddedildi, konu tamamen kapanmış oldu” dedi.

MUTLAK BUTLAN VE KILIÇDAROĞLU TALEBİ

Davayı açan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemeye karar öncesinde şu talepleri sundu:

*CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli olağan kurultayının mutlak butlanla batıl olduğu ve yapıldığı tarihten itibaren yok sayılmasına, kamu düzeni için kurultayda alınan tüm kararların ve Özgür Özel ve yönetimin aldığı tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespiti ile hukuka aykırı olarak göreve gelen Özgür Özel ile MYK, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına,

*Bu kurultayın yok hükmünde sayılacak olmasından ötürü önceki kurultayla seçilmiş olan parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile PM, YDK üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Kılıçdaroğlu ile önceki PM ve YDK üyelerinin nihai olarak verilecek karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iadelerine karar verilmesine,



*6 Nisan 2025 tarihli, 21 Eylül tarihli olağanüstü kurultaylarının da yok hükmünde olduğunun ve alınan kararların da yok hükmünde olduğunun tespitine.