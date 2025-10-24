OYAK, Umman Yatırım Otoritesi ile 4 anlaşma imzaladı

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, "Ortaklık, OYAK'ın portföyünü çeşitlendirmek ve uzun vadeli, inovasyon odaklı büyümeyi güvence altına almak için uluslararası bağlantılardan faydalanma stratejimizin de bir sonucudur." dedi.

OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi (OIA), madencilik, tarım-gıda ve bilişim alanlarında 4 anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman ziyareti sırasında 4 stratejik anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi arasındaki ortaklığa resmiyet kazandırdı.

Bentonit madenciliği alanında faaliyet gösteren OYAK iştiraki Samaş Sanayi Madenleri AŞ'nin azınlık hisselerinin, OYAK ile OIA tarafından ortaklaşa kurulan OYAK Turkoman Yatırım AŞ (TOI) tarafından devralınmasına yönelik Hisse Edinim Ön Sözleşmesi imzalandı.

Tarım alanında, OYAK iştiraki olarak bitki koruma ve besleme ürünleri geliştirmek amacıyla Özbekistan'da kurulan Hektaş Asia LLC şirketine, OIA ile Özbekistan İmar ve Kalkınma Fonu ortaklığında kurulu fon olan Uzbek-Oman Investment Company LLC tarafından azınlık ortak olarak yatırım yapılmasını içeren Hisse Edinim Ön Sözleşmesi imzalandı.

Gıda sektöründe, OYAK'ın çatı kuruluşu OYAK Gıda ve Tarım Holding AŞ ile OIA'nın gıda yatırımlarını yöneten çatı şirketi Oman Food Capital arasında, farklı coğrafyalarda gıda alanındaki tecrübe ve işbirliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Bilişim alanındaki işbirliği çerçevesinde ise OYAK bünyesindeki Innovance Bilgi Teknolojileri AŞ ile OIA'nın telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Oman Datapark arasında çeşitli iş ortaklıklarının geliştirilmesini öngören İş Birliği Anlaşması imzalandı.

'Uzun vadeli ve çok boyutlu işbirliği zemini oluşturacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Umman Sultanlığı'nın yatırım fonu olan OIA ile her iki kurumun 250'şer milyon dolar katkı sağlamayı taahhüt ettiği toplam 500 milyon dolar büyüklüğündeki yatırım fonunun Türkiye ile Umman arasında ekonomik işbirliğini güçlendireceğini aktardı.

Ortaklığın aynı zamanda OYAK ile OIA arasında uzun vadeli ve çok boyutlu işbirliği zemini oluşturacağını belirten Yalçıntaş, 'Kurulan ortaklık, OYAK'ın portföyünü çeşitlendirmek ve uzun vadeli, inovasyon odaklı büyümeyi güvence altına almak için uluslararası bağlantılardan faydalanma stratejimizin de bir sonucudur.' ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş, anlaşmaların, uluslararası alandaki yatırımlarını genişlemesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'OYAK'ın küresel yatırım platformunda güçlü ve güvenilir bir oyuncu olarak mevcut konumunu güçlendirmesinin yanı sıra ülkemize yabancı sermaye girişi de sağlayacaktır. Umman Yatırım Otoritesi'nin çeşitli sektör ve coğrafyalardaki tecrübelerinden yararlanılmasına ve maden, liman, tarım ve gıda gibi farklı alanlarda karşılıklı bilgi paylaşımına imkan verecek bu imzalar, büyüme ve inovasyona yönelik uzun vadeli stratejimizin de önemli bir bileşeni olacaktır.'